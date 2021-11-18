شعراوى: 3 دورات تدريبية ينفذها مركز سقارة الأسبوع القادم

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات .... يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطتة التدريبية للعام المالي الحالى ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 عدد 3 دورات تدريبية هي : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى الإدارات الهندسية و الشئون القانونية بالمحافظات فيما يتعلق بقانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 ، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 ، وتستمر دورة أساسيات الحاسب الآلى للأسبوع الثانى على التوالى ، كما تستمر دورة إعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 117 متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات ، مشدداً علي الإلتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى متدرب لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحضور الدورات التدريبية الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو اجراء تحليل pcr مع الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الدورات التي ينفذها المركز .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، وذلك للقضاء على عشوائية الإعلانات من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات خلال العصور السابقة موضحا أيضا أهمية تطبيق القانون الخاص بوحدات الطعام المتنقلة ، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم و دعم المشروعات الصغيرة خاصة و أن القانون به العديد من المزايا التى تدعم المشروعات الصغيرة.

من ناحية أخري احتفل مركز التنمية بسقارة اليوم الخميس بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما : اعداد تقارير المتابعة و التقييم لمشروع السياسات السكانية ، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والشئون القانونية فى تطبيق قانون المحال العامة رقم ( 154 لسنة 2019 ) ، واستفاد من هاتين الدورتين 54 متدربًا من جميع المحافظات.