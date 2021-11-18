كل ما تريد معرفته عن مشروع "صكوك الإطعام"

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل مشروع "صكوك الإطعام" والذي يهدف للاستفادة من التبرع، و أموال الزكاة، والصدقات والكفارات ، من خلال إطلاق صك إطعام موحد قيمته 300 جنيه، ويشمل كل أنواع التبرع سواء أكان زكاة مال، أم صدقة ، أم كفارة ، أم نذرًا، حيث يتم توجيه جميع المبالغ المجموعة لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن التبرع فى مشروع صكوك الطعام عبر 5 حسابات بنكية أعلنتها عبر موقعها الإلكتروني، لتقي الاموال، كما يأتي هذا المشروع بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق المشروع 142 مليون جنيه مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى انطلاقا من قوله تعالى : "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا" ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (متفق عليه).