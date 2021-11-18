مسلم بعد منعه من الغناء: «أنا مش مطرب مهرجانات وبغني في الأوبرا»

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كشف المغني مصطفى زكريا الشهير ب «مسلم» عن السبب الحقيقي وراء منه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد تعليق المغني مسلم على قرار المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

مسلم يسقط لقب مطرب مهرجانات من عليه

قال مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم فنان مهرجانات: "إن أسمي كان من ضمن الأسماء لدى قائمة الممنوعين من الغناء، موضحاً أن ذلك بسبب أن موقفي مختلف ومحتاج أحضرأوراقي مش أكتر".

وأضاف مصطفى زكريا خلال مداخلة هاتفية ببررنامج « رأى عام» المذاع على قناة «تن»، قائلاً أنا معتبرش مغني مهرجانات أنا عامل تتر مسلسل "موسى" و مسلسل " المداح" رمضان الماضي و عامل فيلم " ماكو" و بغني في الأوبرا و أنا عمري 8 سنوات".

وأوضح زكريا، "أنا عمري في حياتي ما قلت لفظ خارج أو غنيت أغاني وحشة و القرار ظلمنا لما جمع كله مع بعضه وما فرقش، ولكن أنا مش زعلان ولا معترض و الموضوع عندي أني ألتزم و أجيب ورقي واخلصه، و قدم أسفه للنقابة عن تأخيره في إحضار الأوراق".

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

من هو مسلم؟

هو مغني مهرجانات شهير عرف بأغانيه الشعبية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، اسمه الحقيقي هو مصطفى زكريا محمد علي مسلم من محافظة الاسكندرية، كان يعرف باسم طه مولانا ولكنه عدله فيما بعد ليصبح على اسم جده، وعلى الرغم من شهرة مسلم بشكل كبير إلا أنه دومًا يرتدي قناعًا على وجهه بمشاركة مطربي أغاني المهرجان الأكثر شهرة في مصر وهم:فيلو وتيتو وبندق، وتتميز أعماله بتحقيقها ملايين المشاهدات على يوتيوب، ووصل مجموع مشاهدات أعماله حوالي 100 مليون مشاهدة بعد ثلاثة شهور من نشرها.