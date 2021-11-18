هاني شاكر يكشف أسباب منع 19 مطربًا من الغناء ويعتب على عمر كمال

/661897/هاني-شاكر-يكشف-أسباب-منع-19-مطربا-من-الغناء-ويعتب-على-عمر-كمال

أوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب منع النقابة 19 مطربًا من الغناء على رأسهم حسن شاكوش، حمو بيكا وحسن أبو الروس.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنان هاني شاكر خلال مداخلته في برنامج «على مسئوليتي».

هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى

قال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "هذا القرار مأخوذ من أكثر من شهرين، وجد عليه بعض أسماء دخلت الامتحان الأخير أمام لجنة أصوات واختبار محترمة من خارج النقابة، وفي أصوات نجحت وأصوات سقطت".

وتابع: "الفترة الماضية كان في تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من النقابة ومجلس الإدارة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية.. كان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الإسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، ومع سيادة اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطلبنا إن ولادنا الأعضاء العاملين اللي معاهم تصاريح هم اللي يشتغلوا، وأي حد ليس معه ما يفيد إنه منتمي للنقابة لا يدخل الأماكن دي ويشتغل".

هاني شاكر يكشف السر وراء منع 19 مطرب من الغناء

واستطرد هاني شاكر قائلًا: "لقينا ترحيب كبير جدا، وعشان كده عملنا هذا الكشف لإن طلب مننا نبعته، وهنبعته طبعا لشرطة السياحة ولكل فنادق مصر وكل الأماكن حفاظا على أعضائنا وولادنا في النقابة، في ناس من الأسماء دي ليس لها علاقة بالنقابة وبيشتغلوا ومش من حقه يشتغل، وفي من دخل الامتحان وسقط ومش من حقه يشتغل، وفي اللي عمل مشكلة كبيرة على المسرح زي حسن شاكوش".

هاني شاكر يكشف كواليس أزمة حسن شاكوش

وعن أزمة حسن شاكوش قال: "مقلناش لحسن شاكوش متغنيش في اليوتيوب أو إطلع غني في أي بلد إنت عايزها، إحنا لم نمنع أحد، لكن إنت لم تحترم المسرح اللي غنيت عليه ومعاك تصريح من نقابة محترمة، ولم تحترم ولادنا عازفي الإيقاع، وقلت كلام خارج يعاقب عليه القانون، وبالتالي كان قرار بالإجماع بسحب تصريحه من النقابة".

منع حسن أبو الروس من الغناء لهذا السبب

وكشف عن سر ضم حسن أبو الروس لقائمة الممنوعين قائلًا: "حسن أبو الروس متحول للتحقيق يوم الأحد بسبب بعض المخالفات، والشؤون القانونية هتكلمه فيها وإن شاء الله الموضوع يتحل.. ما بلغنا به إن حسن أبو الروس إشتغل وطلع غنى مع فرقة هشام عباس وإيهاب توفيق في الجونة من غير تصريح، وأي حد يغني لازم يبلغنا ويبقى في رسوم، وهو مدفعش الرسوم، حتى لو غنوة واحدة، هو بيقول حد شده وطلع غنى على المسرح، ثاني يوم يكلم النقابة ويخلص إجراءاته، ومندوب النقابة كان موجود في المهرجان كل يوم".

هاني شاكر يوجه رسالة عتاب لعمر كمال

ووجه رسالة عتاب لمطرب المهرجانات عمر كمال قائلًا: "عندي عتاب على عمر كمال، لو عايز يشجع حسن شاكوش نفسيًا بعد الإيقاف يكلمه في التليفون، لكن لا يشعر الناس بإن النقابة في وادي وهو في وادي تاني"

واختتم الفنان هاني شاكر حديثه قائلًا: "طول ما أنا موجود لن أسمح بحدوث مهازل في مصر، مصر بلد عظيم فيها شعب عظيم وإعلام عظيم.. أنا مش ضد المهرجانات، أنا ضد ما يقال على هذه الموسيقى، والأصوات لو مش حلوة، كل الشكر للناس اللي قابلناهم في الفترة الأخيرة، ونشعر إن كل الناس تساندنا".