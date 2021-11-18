/661898/رئيس-مجلس-الشيوخ-يضع-إكليل-من-الزهور-على-قبر-الجندي-المجهول-بروسيا

قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صباح اليوم يصاحبه وفد مجلس الشيوخ بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو

دوت الخليج جاء ذلك بحضور فريت مباركوفيتش محمد شين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، و الوزير المفوض محمد شوقي زعزوع القائم بالأعمال بالانابة في سفارة جمهورية مصر العربية في روسيا. رئيس مجلس الشيوخ يوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بروسيا يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

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