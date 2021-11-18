عاجل- «الصحة» تكشف عن أحدث بروتوكول لعلاج الإدمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء فى تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات والإجراءات الحديثة والتى تهدف إلى المساعدة فى علاج مرضى الإدمان، وتقليل الضرر والعواقب التى تلحق بالأفراد والمجتمع بسبب السلوكيات التى تتعلق بالإدمان.





وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن هذه البرامج تعتمد على الأساس العلمى ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصى باستخدامها منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد فى الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطى المخدرات خاصة عن طريق الحقن.

وأضافت عبدالمقصود، أن السياسات المستحدثة فى علاج مرضى الإدمان، تتضمن استخدام العلاج ببدائل علاجية، مثبتة بالأدلة العلمية ومعتمدة دوليا فى علاج مرضى إدمان المواد الأفيونية، والمتعاطين عن طريق الحقن.

وتابعت أنه طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإيدز (UNAIDS) أظهرت العديد من الدراسات التى أجريت فى أنحاء مختلفة من العالم أن العلاج البديل عنصر حاسم فى الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الدم الفيروسات الكبدية بى وسى، وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأشارت إلى أن هذا العلاج يساعد فى الحد من الإدمان والسيطرة على انتشار إدمان المواد الأفيونية، وتقليل السلوكيات الخطرة المصاحبة لتعاطى المخدرات، وتقليل معدلات الجرائم الناتجة عن التعاطى، إلى جانب إعادة تأهيل مرضى الإدمان، وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن تعطى المخدرات بالحقن، وتجنب الضرر الذى لا يمكن إصلاحه.

يذكر أن أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، خصصت رقما مختصرا للتواصل والاستفسارات والاستشارات، 16328 إلى جانب الأرقام المخصصة مسبقا وهى 08008880700 و0220816831.