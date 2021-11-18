فيديوجراف .. كلمات لا تنسى للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثانى بطريركًا، على كرسى القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 فى تاريخ الكنيسة.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز كلمات البابا تواضروس. ففى عام «2012» قال البابا: أنا رجل سلام ومحبة وليس معارك، أما فى عام «2013» فقال: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، أما فى «2016» فقال: أوضاع المسيحيين المصريين تحسنت.

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