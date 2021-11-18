أميرة سيد مكاوى تكتب لـ«دوت الخليج» فى عيد تجليس البابا تواضروس: «الحكيم»

جدة - نرمين السيد - مثلى كمعظم جيلى تعلقت أنظارنا بشاشة التلفاز نشهد من الذى سيتم اختياره بعد الحكيم الأكبر البابا شنودة، الرجل الذى نشأنا وعشنا أعمارنا وهو على رأس الكنيسة يصلح ويغدق من حكمته وفلسفته على مسيحى مصر ومسلميها، ستة أشهر فصلت بين وفاة البابا شنودة واختيار البابا تواضروس، زمن مفصلى ليس فقط فى حياة الكنيسة، وإنما فى تاريخ مصر التى شاء لها القدر أن يختطف حكمها جماعة لا ترغب فى بقاء مصر قدر ما ترغب فى بقائها كجماعة حاكمة تجتث كل ما تستطيع اجتثاثه لتصبغ مصر الوطن بصبغة الفرقة والطائفية والعنف.

تتبعت سيرته كى أعرف من هو وجيه صبحى باقى، الملقب الآن بالبابا تواضروس الثانى، ذلك الشاب الذى درس الصيدلة وداوم على زيارة دير الأنبا بيشوى لينضم إلى الرهبنة وهو ابن السادسه والثلاثين.

وتشاء الصدفة أن أذهب يوما فى زيارة لدير البراموس، فيحدثنى الآباء هناك عن البابا الجديد وبساطته ومحبته للأطفال ووداعته التى لا تخفى على أحد.

ويروى لى أحدهم عن خفة ظله وحكمته العميقة المغلفة ببساطة العبارات، ودموعه التى تسبق قدرته على استطاعة حبسها حين يستمع إلى آلام الآخرين، واحترامه الكبير لآبائه المعلمين.

أشاهد حوارا له فأجده إنسانا يتحدث عن والده الذى فقده فى عمر صغير ويتشبث بذكرياته معه ويعيدها على المسامع كى لا تهرب الذكرى بعيدا، ومعلم يعى جيدا أهمية الطفل والتعلم والأسرة.

وألمحه وهو يحنى رأسه خجلا حين يسمع الإطراء.

يمر الوقت وتكبر الاختبارات وتطال يد الإرهاب كنائس المحروسة، فيطل قداسته يقبض على عصا الوحدة، فى هدوء حازم "أن لا معنى لكنائس بلا وطن"، فيهدىء من روع الغاضبين ويوئد فتنة يصر بعضهم على إبقاء جذوتها مشتعلة، فيطفئها البابا بكلمات صادقة ومحبة حقيقية ومصرية صميمة تسرى فى أعماقه.

وتأتى ابتسامته الوديعة وهو يستقبل رئيس الدولة فى احتفال عيد الميلاد، لتنبئنا بأننا على أعتاب وطن يحمل المحبة للجميع.

تسع سنوات مرت على قداسة البابا تواضروس، الراهب الآتى من دير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، حامل الحكمة والعقل فى قلبه قبل عقله، وأحد منقذى مصر الحبيبة من مصير نحمد الله أننا لم نره يكتمل.