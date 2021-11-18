القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات  مصرية بالكويت

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، فى تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية "ن. أ.ى.ى" ، بقيمة 2245 دينارا كويتيا، بما يوازى 116 ألفا و605 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات المواطنة "ن.أ.ى.ى" حصولها على مستحقاتها وديا ومتابعة النزاع إذا انتقل إلى القضاء العمالى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، فى تقريره للوزير، إن المكتب يحرص على حل نزاع المواطنة المصرية "ن. أ.ى.ى" وديا قدر الاستطاعة، وتابع النزاع الذى استمر على ما يزيد عن 17 شهرا، وانتهى بحصول المواطنة على 2245 دينارا بشيك من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالى.

وتقدمت المواطنة بالشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفارة المصرية بالكويت ومكتب التمثيل العمالى على مساندتهم لمشكلتها وحصولها على مستحقاتها بعد ما يقرب من سنة ونصف السنة.