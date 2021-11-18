عاجل.. الحكومة تنفى انتشار مرض الحصبة بين الأطفال

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية،.

وأشارت إلى امتلاك مصر نظام قوى من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، والذى يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر، مُشددةً على استمرار الدولة فى إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أى أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفى سياق متصل، تستعد الوزارة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل "تطعيم الأطفال الكبدى الفيروسى B، وكبدى رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG"، وعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل فى تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسى ضد الدفتيريا والسعال الديكى والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدى الفيروسى B والإنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال فى الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهراً، والتطعيم ضد السعال الديكى والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهرا.