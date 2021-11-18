«لقاحك سلاحك».. ندوة بجامعة عين شمس الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "لقاحك سلاحك" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية وبرئاسة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.





ويأتى ذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 بمدرج الدكتور محمد ناجى المحلاوى بكلية الطب. وقالت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة إن ضيوف الندوة هم الدكتورة فاطمة علي الدين أستاذ الأمراض المعدية والمتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، وستتحدث عن أهمية اللقاح لجميع الأعمار، والدكتورة الهام حسنى أستاذ طب الاطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس، وستتحدث عن أمان اللقاح، والدكتورة سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية، وستتحدث عن خطة التطعيم داخل جامعة عين شمس. والندوة تحت إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع البيئة.

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