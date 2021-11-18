فيديو- وليد طوغان يرد على تريند مناهج رابعة ابتدائى: مسيس بشكل ممنهج

جدة - نرمين السيد - وقال طوغان خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن هناك عدة محاور فى "تريند" الصف الرابع الابتدائى، حيث كان تريند مسيس بشكل ممنهج وله هدف وهو بلبلة الرأى العام، لأن كل بيت فيه طالب، مدللًا على قوله بمقاطع فيديو انتشرت لأمهات وأولياء أمور يتحدثون عن نفس النقاط، وللأسف كان هناك استجابة و"شير" وتعامل على أساس أن ما يُكتب على السوشيال ميديا صحيح وسليم.

وتابع الكاتب أن المحور الثانى، هو إدخال فكرة الرغبة فى إفشال الطفل بسبب المنهج، موضحًا أن كل طالب بحاجة إلى الخروج لسوق عمل مناسب وإدارة جيدة أى أن العبرة ليست دخول الامتحان والدخول فيه، وذلك لأن الوظائف اختلفت عن الماضى وتغير الآن شكل العمل وطبيعة العلوم.

ولفت طوغان إلى أن الدولة لديها خطة طموحة لتطوير المناهج الدراسية والطرف الآخر يجب أن يساهم فى نجاح ذلك، وهذا الطرف هو المجتمع، ومهما حدث من تطوير لن يتم على أكمل وجه طالما أن البُعد الاجتماعى مفقود بسبب التشكيك وبلبلة الرأى العام ومحاولات التسيس.

الجدير بالذكر، أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.