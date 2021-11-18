معلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل 5 دول إفريقية فى أمن الطاقة وعدالة توزيعها

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف جديد يرصد خلاله ترتيب مصر فى مؤشر الطاقة العالمى 2021 والصادر عن مجلس الطاقة العالمى، والذى يعد بمثابة تأكيدا جديدا على جهود مصر الإيجابية فى مكافحة تغير المناخ، بتقدم ترتيبها الملحوظ لتأتى فى المركز 54 عالميا من بين 101 دولة والثانى إفريقيا، مقارنة بالترتيب 78 عالميا فى 2020 من بين 108 دولة والثامن إفريقيا.





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