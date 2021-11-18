انطلاق فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا -11 ) فى اليونان

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك (ميدوزا-11)، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية، فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.

يشارك فى التدريب من الجانب المصرى، حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، وكذلك مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجى.

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحرياً عابراً جنوب شرق جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة فى التدريب.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإداراة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحرى والجوى بمشاركة عناصر القوات الخاصة.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية، ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة.