صدم رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جماهير الفريق بشأن خماسية الأهلي والسبب وراء الهزيمة الكبيرة.
في رد كارتيرون قال إنه سيعيد التفكير في العديد من الأمور الخاصة بالفريق خاصة بعد الخسارة بخماسية من الأهلي.
وأضاف كارتيرون أنه سيفكر بشكل مختلف في بعض الأمور بعد السقوط أمام الأهلي في الجولة السابقة من مسابقة الدوري، وفقا لتصريحاته على قناة المحور.
وأوضح المدير الفني لنادي الزمالك أنه بلا شك أن 5 أهداف في مباراة واحدة وأمام غريم مثل الأهلي أمر لا يجب أن يمر ويجب التفكير فيه بشكل مغاير تماما.
وأنهى تصريحه قائلا: لم نخسر منذ 25 مباراة، وصحيح أن التوفيق ابتعد عن فريقنا أمام الأهلي، لكن كان علينا أن نكون أفضل في المباريات الصعبة، وهذه مميزات الفرق الكبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سألوا كارتيرون عن خماسية الأهلي.. فقال: سنعيد التفكير في بعض الأمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.