سألوا كارتيرون عن خماسية الأهلي.. فقال: سنعيد التفكير في بعض الأمور

صدم رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جماهير الفريق بشأن خماسية الأهلي والسبب وراء الهزيمة الكبيرة.

في رد كارتيرون قال إنه سيعيد التفكير في العديد من الأمور الخاصة بالفريق خاصة بعد الخسارة بخماسية من الأهلي.

وأضاف كارتيرون أنه سيفكر بشكل مختلف في بعض الأمور بعد السقوط أمام الأهلي في الجولة السابقة من مسابقة الدوري، وفقا لتصريحاته على قناة المحور.

وأوضح المدير الفني لنادي الزمالك أنه بلا شك أن 5 أهداف في مباراة واحدة وأمام غريم مثل الأهلي أمر لا يجب أن يمر ويجب التفكير فيه بشكل مغاير تماما.

وأنهى تصريحه قائلا: لم نخسر منذ 25 مباراة، وصحيح أن التوفيق ابتعد عن فريقنا أمام الأهلي، لكن كان علينا أن نكون أفضل في المباريات الصعبة، وهذه مميزات الفرق الكبيرة.