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الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يهنئ ملك المغرب بذكرى الاستقلال

وقال بنعيسى؛ في رسالته؛ "يسعدني أن أرفع إلى مقامكم السامي خالص التهاني بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال المجيد لمملكتكم المنيفة؛ متمنيا لجلالتكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المظفرة لبناء المغرب الحداثي الديمقراطي الذي ينعم فيه الشعب المغربي بالاستقرار والرخاء و التقدم والازدهار".

دوت الخليج

هذا ويحتفي الشعب المغربي، بذكرى عيد الاستقلال الـ65 تخليداً لذكرى تاريخية، التحم فيها العرش والشعب دفاعاً عن الوطن وتحريره من الاستعمار، حيث تحيي المملكة المغربية، في يوم 18 من نوفمبر من كل عام، يوم عيد استقلالها، حين تخلصت من الاستعمارين الفرنسي والإسباني في 1956.

استقلال المغرب

كما تمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب.

وبعد سنوات من الكفاح الوطني، انخرط فيه أبناء الشعب المغربي، واصطف إلى جانبه السلطان الراحل، الملك محمد الخامس، إذ رفض الخنوع لسلطات الاحتلال، ودافع عن استقلال بلاده ووحدتها، تمكن من انتزاع حرية بلاده.