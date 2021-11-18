في اليوم العالمي للأطفال المبتسرين..رئيس صحة الشيوخ: لابد من قاعدة بيانات واضحة لأعداد الولادات المبكرة

/661899/في-اليوم-العالمي-للأطفال-المبتسرينرئيس-صحة-الشيوخ-لابد-من-قاعدة-بيانات-واضحة-لأعداد-الولادات-المبكرة

أكد الدكتور محمد زكي جزر، رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ علي أهمية وجود قاعدة بيانات لعدد الولادات المبكرة والأطفال المبتسرين وعدد الإعاقات الذهنية والعضوية التي تحدث بين هؤلاء الأطفال ووضع خطة ذات أهداف محددة وواضحة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة والبرلمان بغرفتيه والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقليل نسبة الولادات المبكرة والأطفال ناقصي النمو

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وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبتسر الموافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام ، أن الإعاقة التي قد تنتج من الولادة المبكرة تعد حملاً كبيراً علي كاهل الأسرة والمجتمع لتوفير حياة كريمة للمعاق ولا بد من الوقاية من الإعاقة قبل حدوثها عن طريق تقليل نسب الولادات المبكرة والأطفال حديثي النمو.

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وقد شارك فى الإحتفال ، الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمنظم للحفل، كما حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة و قيادات وزارة الصحة والسكان.