/661902/وزير-البترول-في-إكسبو-دبى-إصلاحات-الدولة-تحت-قيادة-السيسى-كلمة-السر-في-تجاوز-تحديات-الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وماحققته من استقرار سياسى واقتصادى هو كلمة السر في التغلب على التحديات التي واجهتها مصر مابين عامي 2011 و 2013 والمساهمة فى تحقيق العديد من النجاحات للاقتصاد المصرى بصفة عامة ولقطاع الطاقة بصفة خاصة بعد تجاوز التحديات التي أحاطت به.

وزير البترول في إكسبو دبى: إصلاحات الدولة تحت قيادة السيسى كلمة السر في تجاوز تحديات الطاقة

وأضاف وزير البترولـ طارق المُلا:" إن ماتحقق في هذا القطاع من نجاحات يمثل نموذجاً لما تشهده الدولة المصرية في المرحلة الحالية من أداء متميز ورؤية واضحة تخطو بها نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والبناء.

وأشار وزير البترول، طارق الملا، خلال ندوة حوارية بالجناح المصرى بمعرض اكسبو دبى 2020 ان النجاحات التي يعرضها الجناح المصرى في هذا المحفل الدولى تعكس بشكل فريد التطور في مصر على مر التاريخ وصولا للجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الحضور المكثف للزائرين بالجناح يعكس اهميته الكبيرة وتميزه بين كافة الاجنحة المشاركة باكسبو 2020 دبي.

وخلال الندوة الحوارية التي جاءت تحت عنوان " منتدى غاز شرق المتوسط .. قصة نجاح تدعم الاستفادة من مقومات وامكانات المنطقة " أشار الملا أن منتدى غاز شرق المتوسط اصبح منظمة دولية في وقت قياسى بعد ان أخذت مصر زمام المبادرة لإطلاقه بالتعاون مع الدول الأعضاء بما يسمح بالتنسيق بين دوار الجوار التي يمثل الغاز الطبيعى عامل مشترك بينها سواء كانت دول منتجة ام مستهلكة او اكتشفت الغاز الطبيعى وتبحث عن افضل السبل لإنتاجه واستغلاله حيث يمثل الغاز الطبيعى مصدرا للعائدات ورفاهية الدول والشعوب .

وأكدً ان التعاون في اطار هذا المنتدى يخلق فرصاً متميزة ويؤسس لإقامة سوق للغاز الطبيعى في شرق المتوسط ويدعم مكانتها كمصدر مهم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعى حيث تعد هى السوق الاقرب لدول شرق المتوسط . وأوضح الملا أن مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط في ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التي تم تنميتها وبنية أساسية متميزة ممثلة في مصنعى اسالة الغاز الطبيعى على البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا.

بالاضافة إلى شبكة قومية لنقل الغاز داخل مصر واخرى تربطنا بدول الجوار بالإضافة الى انها سوق كبير للاستهلاك ، مشيرا الى ان مصر تقوم بتعظيم انتاجها من الغاز حالياً وتصدير شحنات الغاز الطبيعى المسال إلى اوروبا بالإضافة للتصدير الى الاردن عبر خط الغاز العربى كما تخطط لبدء التصدير الى لبنان في اسرع وقت ممكن .

وزير البترول: المنتدى أهتم بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص

و أكد الوزير أن المنتدى أهتم بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص والعمل المشترك مع الحكومات حيث يضم اكثر من 30 شركة فى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى و التي تضم شركات دولية ومتعددة الجنسيات وشركات حكومية تمثل كافة مجالات صناعة الغاز الطبيعى من انتاج ونقل وتوزيع .

وأشار الى ان المنتدى سيعقد اجتماعه الوزاري السادس الأسبوع المقبل و يضم حالياً 8 دول اعضاء بعد انضمام فرنسا بالاضافة إلى المراقبين من البنك الدولى والاتحاد الاوروبى و الولايات المتحدة الامريكية .