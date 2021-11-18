إبراهيم الديب: منتدى شباب العالم الهدف منه الانخراط في حوار مع شباب العالم«فيديو»

/661904/إبراهيم-الديب-منتدى-شباب-العالم-الهدف-منه-الانخراط-في-حوار-مع-شباب-العالمفيديو

أعرب النائب ابراهيم الديب، عن سعادته بعد الإعلان عن اطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المنتدى يبعث العديد من الرسائل الهامة لكافة دول العالم، بأن مصر بلد الأمن والأمان، بالاضافة إلى مساهمته في احتكاك الشباب من كافة دور العالم وبالتالي تبادل الخبرات والانفتاح على ثفافات الاخرين.

دوت الخليج

وأشا رالنائب ابراهيم الديب خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان هذا المؤتمر في نسخته الرابعه، جاء باشراف من القيادة السياسية حيث كانت بدايته من 2017، والذي كان الهدف منه الانخراط في حوار مع شباب العالم.

إبراهيم الديب: منتدى شباب العالم الهدف منه الانخراط في حوار مع شباب العالم

واكد النائب ابراهيم الديب هذا المنتدى سهم عن خروج شباب ذو خبرات واصبحوا قيادين ومتمكنين في أماكنهم، موضحا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشباب والاستماع لارائهم، واعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في في تحقيق النهضة من أجل المساهمة في بناء دولة الجديدة والسير نحو جمهورية مصر الجديدة.

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هذا وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت فى وقت لاحق بدء التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتسجيل فورًا من الموقع الرسمي.

وحقق منتدى شباب العالم نجاحًا مبهرًا خلال السنوات الماضية، حيث دفع أنظار الكثير من الدول الأوربية والأفريقية تتجه لمدينة شرم الشيخ حيث الحدث العالمي والاستثنائي.

عودة منتدى شباب العالم

وعلى الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم جاء منشور يقول:" من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، لقد عدنا، عودة إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر، ترقبوا منتدى الشباب العالمي.