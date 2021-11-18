/661908/تعليم-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-للنائب-حسام-المندوه-بشأن-دمج-ذوي-الإعاقات-البسيطة-بالمدارس

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور سامى هاشم، ناقشت طلب إحاطة بشأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس.

دوت الخليج

وأشار حسام المندوه، مقدم الطلب، أن الاجتماع كان بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

تعليم النواب تناقش طلب إحاطة للنائب حسام المندوه

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية ذلك النوع من التعليم الذي يساعد بشكل كبير في دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة داخل المدارس.

واقترح حسام المندوه، إنشاء مدرسة تكون مستعدة لاستقبال حالات الإعاقات البسيطة مثل الاعاقات الحركية والفكرية البسيطة، مؤكدا أن دمج الطلاب في المدارس يساعدهم علة التكيف والاندماج في المجتمع.

وشهد الاجتماع، توافق على المقترح، حيث أبدى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لبحث الأماكن المناسبة لإنشاء المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، اقترح الدكتور حسام المندوه، استغلال جزء من مساحة تابعة لوزارة التضامن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لإنشاء تلك المدرسة الدامجة للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، وكذلك تستقبل الأطفال العاديين.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.