/661909/أول-رد-من-عادل-شكل-على-قرار-منعه-من-الغناء

خرج صانع الفيديوهات الكوميدية عادل محمود علي الشهير ب «عادل شكل- الزعامة» للرد على قرار منعه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد رد عادل شكل على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

عادل شكل يوضح مهنته

نشر الزعامة صورة له إلى جانب هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلًا: "الأستاذ الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أنا عملت كام مهرجان لكن أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي".

وتابع: "للمرة التانية أستاذ هاني أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين المحتوى بتاعه أغاني".

عادل شكل ينفي كونه مغني

وأكد «شكل» أنه سيستمر في تقديم المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: " الزعامة عادل شكل ترند مصر الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم بيضحك وبيفرح، وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني؛ لأن دي صفحتي الشخصية مش صفحة النقابة، كل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر".

عادل شكل يطلب من هاني شاكر العفو عن المطربين

كما نشر فيديو طلب خلاله من الفنان هاني شاكر أن يعفو عن المطربين الذين تم منعهم قائلًا: "ورائهم ناس بتاكل عيش".

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

من هو عادل شكل؟

عادل محمود علي والشهير بعادل شكل، سكندري المولد والميول.

عادل شكل مشجع كروي شهير لنادي الاتحاد السكندري، في الأربعين من عمره، لا يفوت حضور مباراة، حتى في وقت إقامة جميع مباريات الدوري العام وغيرها بدون جمهور.

اشتهر بحروبه مع القلاليط امثال حمو بيكا ومجدي شطة وأوباما المصري مؤسس حلف الناحو ناحو الدولي لمحاربة القلاليط

مخترع قطر ستة الا تلت مشجع اتخذ على حد قول الكثيرين التشجيع مهنة، واجه اتهامات كثيرة بأنه يبتز اللاعبين والإدارة ماديًا للهتاف لهم في المدرجات كونه يتحكم بطريقة ما في الجمهور، ولكنه نفى هذه الاتهامات. يؤكد أنه لا يعمل بهويته الشخصية مشرف بنادي الاتحاد، معروف بموالاته لمحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، ومعاداته للرئيس الأسبق عفت السادات. ينفي شكل أنه مأجور ويؤكد مرارًا أنه ورث حب الاتحاد من أبيه وأنه وضع ابنه فور ولادته في لفافة خضراء ليصبح اتحاديًا على حد تعبيره.

عاد شكل منذ ما يقارب العام بشكل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المصطلحات التي اكتسبت شعبية ربما أكثر منه مثل الهانتي كانتي الناحو وقطر ستة إلا تلت.