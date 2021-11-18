/661913/بحضور-وزيري-التعليم-والتضامن-شباب-القادة تطلق-المسابقة-النهائية-لبرنامج-هي-تقود السبت

اعلنت مؤسســـة شـباب القــادة عن اطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" للسنة الثانية على التوالي يوم السبت القادم الموافق ٢٠ نوفمبرالحالي، بوزارة التربية والتعليم، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

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وأوضحت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان لها، أن برنامج " هي تقود" يعد البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلهم الى مصادر دخل ثابتة، وذلك عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين، الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهم.

شباب القادة تطلق المسابقة النهائية لبرنامج هي تقود

وأشارت إلي أنه بعد أن لقي البرنامج نجاحا كبيرا في العام الماضي، حيث شاركت ٥٠ طالبة وتحولت أفكار الفرق إلى مشروعات على أرض الواقع، وشاركت في معارض وفعاليات مختلفة،، مشيرا إلي ان البرنامج أكمل دورته الثانية مع زيادة ضعف عدد المشاركات من أربع مدارس فنية في القاهرة والإسماعلية.

ولتفت إلي أن برنامج "هي تقود" توسع في بحثه عن رائدات أعمال المستقبل وتواجد بمدرسة في محافظة الإسماعيلية وتم اختيار ١٠٠، طالبة من أصل ٥٠٠ متقدمة من مدارس فنية مختلفة بمجمل ٢٧ مشروع من أصل ١٥٠ مشروع متقدم، تنقسم إلي ٣ مجالات هي: مجال الأعمال اليدوية والفنية - مجال الأزياء والموضة - مجال الإبتكارات.

وتابع مؤسسة شباب القادة، أن الطالبات انتهت من رحلة تنمية مكثفة لتنمية مهاراتهم من خلال تدريبات على أعلى مستوى، وتنمية مشروعاتهم بمساعدة من خبراء ريادة الأعمال والمجالات المختلفة، تقوم المؤسسة بإطلاق الحفل الختامي لهذه الدورة من البرنامج، سوف تضم الفاعليات: التحكيم النهائي للمشروعات، وجلسة حوارية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي، و أخيرا حفل إعلان و تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز التي تصل قيمتها هذا العام إلي ١٠٠ ألف جنية، مؤكدا أن دعم مؤسسة شباب القادة والشركات الراعية لطالبات البرنامج يستمر بعد الحفل الختامي وذلك من خلال تقديم الدعم والنصائح وترشيح مشروعاتهم للفرص المناسبة ومتابعة تطورها.

مؤسسة شباب القادة

جديد بالذكر أن مؤسسة شباب القادة منظمة غير حكومية تهدف إلى تمكين القادة الشباب بدافع الإندماج بشكل إيجابي في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم القيادية عن طريق استخدام أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية.

ويعد المدير التنفيذي لهذه المبادرة النائب أحمد فتحي وكيل تضامن النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.