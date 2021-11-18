صور.. استعدادات بيت الرزاز لاستقبال الأمير تشارلز

جدة - نرمين السيد - يزور ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، بيت الرزاز، اليوم، عقب زيارته للأزهر، وهو أحد الأماكن التراثية التى تم ترميمها بمنحة بالمعونة الأمريكية بالتعاون مع الجهات المعنية المصرية.





وتأتى زيارة الأمير تشارلز لبيت الرزاز فى إطار اهتمامه بالحرف التقليدية، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين. وتؤكد زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز لبيت الرزاز على أهمية الحفاظ على التراث الثقافى الدينى فى أنحاء المجتمع المصرى، فضلا عن الاحتفاء بمصر القديمة وأهميتها الروحانية والتطلع فى الوقت نفسه إلى مصر الحديثة التى تحتضن مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.

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