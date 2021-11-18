وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة، إن أبوالغيط ألقى كلمة دعا فيها إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات الجائحة، والاستفادة من دروسها فى بناء السياسات المائية العربية مستقبلا.
وأشار أبوالغيط، إلى أن أرقام الوضع المائى العربى مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان، مضيفا أن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، يتطلب مضاعفة الإنفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة فى ظل الظروف المالية الضاغطة التى تواجهها كثير من الدول العربية.
وصرح المصدر بأن الأمين العام حذر فى كلمته، من خطورة التغير المناخى وتداعياته على موضوع المياه فى المنطقة العربية، وهنأ فى هذا الصدد جمهورية مصر العربية والتى تحتضن رسميا قمة المناخ لعام 2022، داعيا الجميع إلى استغلال الفرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية العربية ومنها الوضع المائى العربى بكل تعقيداته.
وأضاف المصدر بأن أبوالغيط، ذكر الموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشددا على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربى فى الحياة، وداعيا إلى وحدة الصف العربى لمواجهة هذه المشاريع التى تهدد الأمن القومى العربى بأكمله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوالغيط يفتتح أعمال المجلس الوزراى العربى للمياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.