أبوالغيط يفتتح أعمال المجلس الوزراى العربى للمياه

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، فى افتتاح أعمال الدورة (13) للمجلس الوزارى العربى للمياه، والتى تعقد لأول مرة، حضوريا منذ بداية جائحة كورونا، بمقر الأمانة العامة للجامعة.





وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة، إن أبوالغيط ألقى كلمة دعا فيها إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات الجائحة، والاستفادة من دروسها فى بناء السياسات المائية العربية مستقبلا.

وأشار أبوالغيط، إلى أن أرقام الوضع المائى العربى مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان، مضيفا أن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، يتطلب مضاعفة الإنفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة فى ظل الظروف المالية الضاغطة التى تواجهها كثير من الدول العربية.

وصرح المصدر بأن الأمين العام حذر فى كلمته، من خطورة التغير المناخى وتداعياته على موضوع المياه فى المنطقة العربية، وهنأ فى هذا الصدد جمهورية مصر العربية والتى تحتضن رسميا قمة المناخ لعام 2022، داعيا الجميع إلى استغلال الفرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية العربية ومنها الوضع المائى العربى بكل تعقيداته.

وأضاف المصدر بأن أبوالغيط، ذكر الموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشددا على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربى فى الحياة، وداعيا إلى وحدة الصف العربى لمواجهة هذه المشاريع التى تهدد الأمن القومى العربى بأكمله.