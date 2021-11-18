مدبولى: الدولة تضع مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر على أجندة أولوياتها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، إذ تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقتى "السخنة" و"شرق بورسعيد".





حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، وشريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع أن الدولة المصرية تضع مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر على أجندة أولوياتها، لاسيما مع القرار الذى تم اتخاذه بشأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 خلال العام المقبل، ومن ثم فإن اجتماع اليوم يأتى لاستعراض ما تلقته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عروض لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، رؤية الهيئة لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كأحد روافد الاستثمار الأجنبى المباشر، قائلا: إن الطلب العالمى خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، فى ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر فى موقع الريادة الإقليمية فى إنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها لقمة المناخ COP27 المقرر انعقادها عام 2022.

وأضاف أن مصر تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع فيها؛ اعتمادا على ما تتمتع به من إرادة ودعم سياسيين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بلدنا لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.

وتابع: فى الإطار نفسه، إن الموقع الجغرافى المتميز لمصر وقربها من قارة أوروبا، أحد أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة النظيفة، يدعم فكرة إقامة مشروعات الهيدروجين على أرضها، مع توافر البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية اعتمادا على شبكة تصدير الغاز الطبيعى، فضلا عن ميزة تنافسية أخرى هى مرور نحو 15 % من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس ما يتيح فرص ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وقال المهندس يحيى زكى: إن 3 تحالفات عالمية تقدمت لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقتى "السخنة" و"شرق بورسعيد"، وفى هذا الإطار عرض الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ المشروعات الثلاثة بالتوازى، وفى هذا السياق عرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أيضا ملخصا لكل مشروع من المشروعات المقدمة من التحالفات العالمية، والاستثمارات المستهدفة به، والطاقة الانتاجية، وغيرها من مكونات المشروع.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، اتساقا مع استراتيجيتها فى إقامة مجتمعات صناعية متكاملة من شأنها الإسهام فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، اعتمادا على عبقرية موقعها حول قناة السويس كأهم مجرى ملاحى عالمى، وتعظيما للاستفادة من المناطق المتكاملة التابعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة وشرق بورسعيد، وارتباطها الوثيق بالموانئ المحورية حولها.

وفى هذا السياق فإن المنطقة الاقتصادية تعمل على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونقل الخبرة والتكنولوجيا العالمية لمصر، والعمل على زيادة تنافسية قناة السويس كأهم مجرى ملاحى عالمى والتخلص النظيف من المخلفات عبر إعادة تدويرها.