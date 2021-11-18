بحضور الوزيرة.. إطلاق مبادرة سفراء البيئة بمدارس الجيزة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على رفع كفاءة إخصائى التوعية بالوزارة، ليكونوا على قدر عال من التدريب وإظهار التوعية البيئية بشكل لائق يتناسب مع تحقيق الهدف من المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر" وخلق جيل واع لديه من السلوكيات الإيجابية ما يجعله قادرا على مواجهة قضايا البيئة.





وأعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة سفراء البيئة بمدارس محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين لنشر الوعى البيئى بين طلاب المدارس، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لدى مجموعة من طلاب مدارس التعليم الأساسى، ويتم اختيار 20 طالبا من كل مدرسة، ليشكلوا نواة لنشر الوعى البيئى بمدارس محافظات الجمهورية، وستتم المبادرة بعدد ثمانى مدارس ابتدائى وإعدادى بأربع إدارات تعليمية، وهى الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية على أن تعمم المبادرة على باقى المحافظات ابتداء من العام المقبل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تلك المبادرة تهدف إلى تشكيل أول نواة من طلاب المدارس، لخلق جيل جديد من الطلاب يكونوا بمثابة سفراء للبيئة يدعون من حولهم (ذويهم -اصدقائهم) للحفاظ على البيئة ومواردها وينقلون لهم الخبرات المتنوعة التى سيكتسبونها من معلومات ومهارات واتجاهات بيئية متنوعة.

وقام فريق عمل التوعية البيئية بوزارة البيئة وبالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالبدء فى تنفيذ البرنامج التوعوى المقترح بالمدارس المشاركة بالمبادرة، ويشمل البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعة كالندوات التى تتناول القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والعالمية كقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامة والأخلاق البيئية وغيرها من الموضوعات، ويتم دعم الندوات بالأفلام البيئية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على تنفيذ ورش عمل فنية عن المخلفات وكيفية الاستفادة منها بجانب الأنشطة والألعاب التربوية البيئية.