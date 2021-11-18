إنفوجراف- اعرف إزاى تشترى «أون لاين»

جدة - نرمين السيد - قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق وضبط التجارة الإلكترونية، إلى جانب منع الأعمال التى تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين.





والإنفوجراف التالى يوضح الالتزامات التى وضعها قانون حماية المستهلك على عملية البيع الـ"أون لاين". ومنح القانون للمستهلك الحق فى الرجوع عن التعاقد خلال 14 يوم من استلام السلعة، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ استرجاع المنتج أو من تاريخ التعاقد للخدمات ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج

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