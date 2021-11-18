الدكتورة عايدة نصيف تكتب لـ«دوت الخليج»: الوطن والكنيسة فى فكر البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - البناء الحضارى للأوطان هو الأرض الخصبة للتعايش والسلام المجتمعى، والمؤسسات الدينية لها دور كبير فى بناء مصر الوطن، وقد أدرك قداسة البابا تواضروس الثانى برؤية عميقة أن الكنيسة، الوطن الصغير، جزء من الوطن الكبير مصر، وإن صحت الكنيسة صح الوطن والعكس صحيح أيضا، فقد مرت تسعة أعوام على اعتلاء قداسة البابا تواضروس كرسى الكرازة المرقسية ووجدنا إصلاحاته الداخلية للكنيسة وإسهاماته برؤيته الروحية لتماسك الوطن، نظر إلى الكنيسة ورأى أن الإصلاح لا يأتى إلا من التعليم والتنوير.





فأخذ قداسة البابا تواضروس الثانى على عاتقه الاهتمام بالتعليم فى الكنيسة بصفة خاصة وبالبحث العلمى بصفة عامة، وكيفية استخدام ثمار التعليم إلى التجديد فى الفكر الإنسانى، والدعوة إلى تربية الشباب تربية سليمة، وأهمية تنمية الروح الوطنية لدى الشباب عن طريق تنميته على مفاهيم الحب والسلام والتعايش؛ من أجل خلق علاقات سليمة وناجحة ونافعة بالوطن والأسرة والكنيسة، مؤكدا على بناء الجانب الروحى فى الإنسان بناء سليما يكون له ثمار فى التكيف مع المجتمع والتفاعل معه والانفعال به، ومن ثم نمو الروح الوطنية، فلا تخلو محاضرات ووعظات قداسة البابا تواضروس من كلمة الوطن، ومن كلمة المجتمع، ومن كلمة المعرفة، والتنوير، والانفتاح على الآخر، وإقامة حوار بناء، وأشهر كلماته الرنانة والتى دخلت قلوب المصريين عن الوطن "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" وأيضا "مصر لها جذور وأصول وحضارتها تشهد بذلك ومصر لها حاضر حى ومستقبل مشرق وتاريخ محفوظ بيد عالية"

ولنتذكر فى 29 يونيو كتب تغريدة مهمة "مصر تحتاج كل المصريين اليوم: نفكر معا.. نتحاور معا.. نعبر معا عما فى قلوبنا تجاه الوطن ولكن بلا عنف، بلا اعتداء، وبلا دم، صلوا من أجل مصر"، وهى كلمات يختلط فيها حب الوطن والخوف عليه والخوف على المصريين، كل المصريين.

فهو يشير إلى تاريخ وهوية مصر، بل ويؤمن بمستقبل مصر المشرق؛ لأن الماضى هو عنوان المستقبل.

وقد شارك وساهم قداسة البابا بصورة أساسية فى التحام اللحمة الوطنية للشعب المصرى؛ وظهر ذلك جليا فى 30 يونيو، وأيضا أمام موقفه عندما حرقت كنائس مصر فى الصعيد، ورأى أن البشر أهم من الحجر؛ ما دعا الشعب المسيحى إلى تقديم صورة رائعة للتضحية والبذل من أجل مصر، وقدم المسيحيون وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثانى صورة متجلية أمام العالم لوعى الأقباط وحرصهم على سلامة الوطن، وأرى أن هذا الموقف موقفا تاريخيا كتب بسطور من ذهب ويدل على القدرة الروحية التى تجلت لإخراج روح البذل والتضحية فى المفهوم المسيحى من قلوب الأقباط، كما رفض قداسته تدخل الخارج بحجة حماية الأقليات، مشددا على أن الكنيسة القبطية وطنية وترفض التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية، بل وكل المواقف العصيبة التى مرت بالكنيسة والأقباط من تفجير البطرسية وتقديم شهداء إلى أحداث طنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وأحداث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وغيرها من الأحداث.

كان يدعو قداسته الجميع لإعمال العقل حفاظا على سلامة الوطن ووحدته؛ فحبه وخوفه على مصر لم ينقطع لحظة بدافع وطنى جارف، بل لم ينحصر الأمر على ذلك، ففى كل رحلاته خارج مصر على مستوى الخدمة يحمل مصر فى قلبه وفى عقله ويبنى جسورا مع كنائس ودول انقطعت علاقاتنا بهم من سنوات وسنوات؛ وذلك دليل على إدراكه اللحظة التاريخية التى تعيشها مصر ومدى احتياج مصر لكل المجهودات.

وأخيرًا وليس بآخر، المواقف كثيرة والثمار أكثر، ولكن أقول إن قداسة البابا تواضروس هو عطية السماء للكنيسة، واختير ليكون قدر مصر، ومصر قدره فى هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن.