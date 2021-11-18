الدكتور أحمد عبيد يكتب لـ«دوت الخليج» فى عيد تجليس البابا تواضروس: «عاشق مصر»

جدة - نرمين السيد - تأتى احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 18 نوفمبر، بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثانى بطريركا على كرسى القديس مار مرقس ليصبح البابا رقم 118 فى تاريخ الكنيسة القبطية بعد ما يقرب من أسبوع على احتفال بيت العائلة المصرية بعشر سنوات على تأسيسها، عشر سنوات من المحبة والتعاون والعمل المجتمعى الجاد فى سبيل الوصول إلى كلمة سواء وتقديم خطاب دينى مستنير يراعى متطلبات العصر دون انسلاخ عن التراث.







ومنذ أن جلس قداسة البابا تواضروس الثانى على السدة المرقسية وهو يعمل بكل جهد ونشاط لخدمة مصر وأهلها، والمتتبع لمواقف البابا تواضروس الثانى يجد أنه عاشق لمصر وترابها، فهو صاحب المقولة الشهيرة "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، وذلك عقب تفجيرات الكنائس التى حدثت فى مصر.

وللبابا مواقف وطنية فى العديد من الأزمات، فعقب تفجير الكنيسة البطرسية الذى وقع فى ديسمبر 2016 أعلن بكل وضوح وقوفه بجانب الدولة ومؤسساتها فى محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الشعب المصرى معروفا عنه فى مثل هذه الظروف الوقوف جنبا إلى جنب، مؤكدا أن هذه الأحداث، رغم فداحتها، لن تؤثر على وحدة أبناء الوطن ولن تمس النسيج الواحد للمصريين، وقد قامت الدولة المصرية بإصلاح الكنائس التى أحرقت ودمرت وأعادتها كما كانت وذلك تعبيرا عن المواطنة الكاملة وعدم التمييز، وذلك تحت شعار أننا جميعا مصريون.

وحين أعلن الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، نذكر وبكل اعتزاز موقف البابا تواضروس الثانى حين أصدرت الكنيسة القبطية بيانا تعبر فيه عن رفضها لهذا القرار وتضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية ومشاعر الملايين من الشعوب العربية تجاه هذا القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع جميع المواثيق الدولية بشان القدس.

تحية تقدير وإعزاز واحترام لقداسة البابا تواضروس الثانى، صاحب المواقف الوطنية المشرفة فى عيد جلوسه.

- مقرر مساعد لجنة الطوارئ ببيت العائلة المصرية