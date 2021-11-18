عاجل - الأمير تشارلز وزوجته يصلان مطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، طائرة بريطانية رئاسية ملكية عليها وفد العائلة الملكية المكون من صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز أمير المملكة المتحدة وزوجته (دوقة كورونال) والوفد المرافق لهم.





وقامت إدارة مطار القاهرة الدولى بإعداد مراسم استقبال خاصة للأمير الضيف أمام استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولى احتفالا بوصوله وزوجته.

ووصل صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال مصر فى ثانى زيارة رسمية لهما إلى البلاد، حيث قاما بزيارة مصر خلال عام 2006 فى إطار جولة عالمية شملت عدة دول وهى «السعودية والهند» .

تهدف الزيارة لتعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة وتأتى الزيارة إلى مصر بعد زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية استغرقت يومين.

يأتى ذلك فى إطار جولة إلى المنطقة هى الأولى لأمير ويلز وزوجته منذ عامين بسبب وباء كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، ومن المتوقع أن يتفقد الأمير عدة وجهات دينية وتراثية، وهذا بخلاف تفقده للعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.