الدكتور رامى عطا صديق يكتب لـ«دوت الخليج»: البابا الوطنى والكنيسة الوطنية

جدة - نرمين السيد - فى مثل هذا اليوم، منذ تسع سنوات، وبالتحديد فى يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، كانت رسامة الأنبا تواضروس بابا وبطريركا بيد مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط حضور كثيف من شخصيات عامة ودينية، من داخل مصر وخارجها أيضا، مع متابعة واسعة من جانب وسائل الإعلام المختلفة.





لقد اتجهت أنظار العالم نحو البابا الجديد، الذى جاء خلفا لقداسة البابا شنوده الثالث، وهو البطريرك واسع الصيت الملقب بمعلم الأجيال وبابا العرب، ليؤكد قداسة البابا تواضروس الثانى أنه يسير على خطى الآباء البطاركة الذين سبقوه فى تأكيد وطنية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها فى خدمة المجتمع، وهو ما أوضحه فى عظاته وكتاباته وحواراته التليفزيونية والصحفية، بالإضافة إلى مواقفه، فهو يؤمن بأن "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية حتى النخاع"، وأن "تاريخها المجيد على مدار عشرين قرنا يشهد بذلك"، ويدلل على ذلك بقوله إنها "المؤسسة المصرية الوحيدة التى لم تحتل على مدار القرون بل بقيت وطنية خالصة.. مهما تغيرت الأجواء ومهما تغير الحكام وتعاقبت الأجيال". وهو كثيرا ما يؤكد أن الكنيسة "ليست حزبا ولا جبهة ولا ائتلافا بل كيانا روحيا فى عملها وأهدافها ودورها، كما أنها ليست فى خصومة أو عداوة أو صراع مع أحد على الإطلاق بل تحب الكل وتخدم الكل بدون استثناء أو استبعاد، وبدون أى شروط". وعليه يأبى قداسة البابا أن تكون الكنيسة "ورقة فى ملعب السياسة أو ديكورا فى ملعب الإعلام لتحقيق مآرب سياسية أو إعلامية لأى أحد بل بعيدة كل البعد عن هذه الأغراض".

ويحدد البابا دور الكنيسة بقوله: "الكنيسة معنية بالشأن الروحى أولا وأخيرا للإنسان المسيحى، وخادمة لكل إنسان فى المجتمع، كما أنها معنية بهموم الوطن بأفراحه وأحزانه ولا تتأخر عن مشاركة كل المجتمع بالصلاة والعمل والخدمة والمساعدة من أجل تحقيق السلام الداخلى والسلام الاجتماعى والانسجام الشعبى بالفكر والقول والفعل فى مجتمع بلادنا العزيزة"، كما يقول البابا تواضروس الثانى: "إننا نصلى كل يوم من أجل العباد والبلاد واثقين أن الله يحفظ مصرنا وشعبها بكل خير وفرح وسلام لأن الدين للديان والوطن للإنسان أينما كان وكيفما يكون".

يذكر أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013، واندلاع عدد من الاعتداءات والمواجهات، قال البابا تواضروس وانطلاقا من حسه الوطنى: "إن حياة كل مصرى ثمينة ودمه غال ولا نقبل إراقة دم المصريين بأيديهم. نصلى من أجل الذين سقطوا والذين أصيبوا.. يا رب ارحم شعبك وأرضك مصر"، مضيفا أن المسئولية الوطنية للكنيسة القبطية تدعونا جميعا لندعم الإجراءات التى تحمى بلادنا وتحقق حريتنا بلا عنف أو تهور.

وعقب فض تجمعى رابعة والنهضة المسلحين، فى 14 أغسطس 2013، وما تبعه من حوادث الهجوم على عدد من الكنائس بهدف حرقها وتخريبها واستهداف ممتلكات المواطنين الأقباط، أكد البابا تواضروس الثانى أن أرواح المواطنين أهم وأن الكنائس تبنى فى القلوب أولا، كما قال فى مداخلة هاتفية بإحدى القنوات: "تعزياتى لكل الضحايا، قلبى مع كل الجرحى. مصر محفوظة فى يد الله"، وقال أيضا إن "يد الشر تحرق وتقتل وتدمر أما يد الله فهى الأقوى والأعظم، هى اليد التى تحفظ وتبنى". وقال عن الحرق المتعمد لعدد من الكنائس: "يعتقدون أن حرق الكنائس انتقاما من مصر.. وما هى إلا فداء لمصر وبكل الحب نقدمها لمصر قربانا"، ومن مقولاته الشهيرة هنا "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".

ولا عجب فى ذلك، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية واحدة من أعرق المؤسسات المصرية منذ تأسيسها على يد القديس مرقس الرسول، مبشر مصر بالمسيحية، فى أواسط القرن الأول الميلادى، وهى رمز مصرى أصيل، كنيسة اجتماعية غير منعزلة عن المجتمع، تساهم بدورها فى الحفاظ على الشخصية المصرية.

لذا فإنه لم يكن غريبا أن يخصها عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين فى كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر)، الذى صدر بالقاهرة سنة 1938، بفصل كامل، ذهب فيه إلى أن الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم ومقوم من مقومات الوطن المصرى، كما يقول إنه لابد أن يكون مجدها الحديث ملائما لمجدها القديم، فالكنيسة القبطية عنده مصدرا للثقافة الدينية لأوطان أخرى غير مصر.