القوى العاملة : تعيين 73 شاباً بمطروح

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 73 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 394 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف 149 ألف جنيه لـ 59 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 87 منشأة ، والقيام بـ 10 حملات تفتيشية ، وبحث شكوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 11 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 6 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 257 منشأة ، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث شكوتين عماليتين.