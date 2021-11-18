وزير القوى العاملة ينعي النائب أحمد زيدان

ينعي وزير القوى العاملة محمد سعفان، ببالغ الحزن، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.
وقال الوزير ، إن النائب الراحل كان خير مثال للشباب المصري في الإخلاص للوطن والسعي نحو خدمة أهالي دائرته .
وأضاف الوزير، أن النائب الراحل كان له دورًا بارزًا تحت قبة البرلمان، وعمل بكل صدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .
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