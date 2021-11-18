وزارة التضامن الاجتماعي ترد على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي

رئيس وحدة سودة الاجتماعية بالشرقية لم يعتد على طفل من ذوي الإعاقة ..ووالده يوضح الموقف معتذرا عما حدث

ردًا على ما أثير فى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تعدى رئيس وحدة سودة الاجتماعية بإدارة فاقوس بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية على طفل من ذوي الإعاقة أثناء أعمال توزيع وتسليم بطاقات الدعم النقدي «ميزة»؛ توجهت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وعضو بإدارة فاقوس لبحث الموضوع وتقصى الحقائق.

وبعد سماع أقوال رئيس الوحدة وشهود العيان، تبين عدم صحة واقعة تعدي رئيس الوحدة على الطفل فتحى حسن رشدي، وهو أحد مستفيدي الدعم النقدي "كرامة"، فقد أثبتت التحقيقات أن الطفل كان بصحبة والده الذي جاء لاستلام بطاقة ميزة للدعم النقدي "كرامة"، وتركه والده لإحضار بعض مستلزماته وترك الطفل لحين عودته مرة أخرى، وقد انتاب الطفل حالة هياج وقام بالتعدى اللفظي والرشق بالحجارة على العاملين بالوحدة والمواطنين المتواجدين بالوحدة، وتدخل المواطنون للسيطرة على الطفل واحتواء حالة الهرج التي سادت وبدى الموقف وكأن هناك من يتعدى عليه، وقد أصيب الطفل بحالة إغماء أشبه بنوبة صرع صغري.

وتم الاتصال بوالده الذي حضر واعتذر عن الموقف الذي حدث، وتوجهت اللجنة لمقر منزل أسرة الطفل، والتقت بوالده الذي نفى اعتداء رئيس الوحدة على نجله، وأفاد بأن ابنه يُصاب بحالة هياج أحياناً، وكانت قد انتابته هذه الحالة أثناء تغيب أبيه عنه لشراء بعض المستلزمات في غضون انتظاره لاستلام بطاقة "كرامة" الخاصة بابنه.

كما حرصت اللجنة على لقاء الطفل والتأكد منه أن أحداً لم يتعد عليه، وانتهى الموقف بتحرير محضر إثبات حالة في حضور ثلاثة شهود من الجيران الذين حضروا جلسة تقصي الحقاق، وتم التوقيع عليه من قبل والد الطفل وأفراد اللجنة والشهود.