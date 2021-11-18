وزير النقل يزور شركة وسائل النقل MCV ممثل مرسيدس العالمية

الوزير :حريصون على تقدیم خدمات نقل ممیزة باستخدام أحدث الحافلات وتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين

في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة والتوسع في التعاقد على أتوبيسات تعمل بالكهرباء الى جانب الاتوبيسات التي تعمل بالغاز للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن مثل شرم الشيخ والعلمين الجديدة قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة شركة وسائل النقل mcv ممثل مرسيدس العالمية حيث كان في استقباله المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء صبري عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة السوبرجيت

حيث تفقد الوزير عدد من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والتي تم تصنيعها للتصدير للخارج و استمع وزير النقل من رئيس مجلس إدارة MCV لشرح عن امكانات هذه النوعية من الأتوبيسات ومراحل تصنيعها حيث يتم توريد عدد من مكوناتها من الخارج والبعض الآخر من المكونات المصرية ضمن خطة الدولة المصرية لتوطين هذه النوعية من الصناعة في مصر وحيث تتمتع هذه الأتوبيسات بمستوى رفاهية عالي ومستوى عالي من الجودة بالإضافة الى تمتعها بمستوى صفر انبعاثات بالإضافة الى وجود واي فاي وشواحن للهاتف المحمولة وشاشات عرض داخلية ومرايات إلكترونية للسائق ومنحدر مؤهل لصعود ذوي الاحتياجات الخاصة واماكن مخصصة لهم داخل الاتوبيس كما يوجد نظام لتنبيه السائق من الركاب بأماكن النزول وكذلك عدد 6 كاميرات (3 داخلية و3خارجية) واستقل الوزير ورئيس وقيادات الشركة احد الاتوبيسات الكهربائية في جولة داخل المصنع حيث اطلع الوزير على منتجات الشركة الاخرى من الأتوبيسات من مختلف الطرازات المجهزة للعمل في مجالات السياحة والنقل بين المحافظات وايضا أتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات و أتوبيسات شركات النقل العام التي يتم تصديرها الى عدد من الدول الأوربية والأجنبية

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته ان وزارة النقل ستقوم خلال الفترة القادمة بتدعيم اسطول أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيب) التابعة لوزارة النقل بأتوبيسات تعمل بالكهرباء الى جانب ال 20 أتوبيسا التي تعمل بالغاز التي تعاقدت السوبرجيت عليها للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيراً إلى أن هذه الأتوبيسات، مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب، وأنظمة التحصيل الإلكتروني، والمتابعة الإلكترونية، وأنظمة التقاطر الإلكترونية، وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS مؤكداً على حرص وزارة النقل على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين