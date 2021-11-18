متحدث التنسيقية بـ«مجلس الشيوخ» بندوة «دوت الخليج»:الاستراتيجية الجديدة رغبة من الأعضاء من أجل تطوير الأداء..و«ليس لدينا حجر على رأى أحد»«فيديو»

/661917/متحدث-التنسيقية-بـمجلس-الشيوخ-بندوة-تحيا-مصرالاستراتيجية-الجديدة-رغبة-من-الأعضاء-من-أجل-تطوير-الأداءوليس-لدينا-حجر-على-رأى-أحدفيديو

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية كيان سياسي يضم 25 حزبا بعدد كبير من الأيدولوجيات المختلفةـ مؤكدا أنها خطوة تستحق الدراسة، فضلا عن التواجد فى مجلس النواب بـ 32 عضو و 16 بمجلس الشيوخ، إضافة مشاركة 6 من أعضاء التنسيقية فى السلطة التنفيذية كنواب للمحافظين، مؤكدا تجربة شبابية حقيقة تمارس وتكتسب عديد من الخبرات بأداء فعال.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج رئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب والتى أدراها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، مؤكدا أن التطور الذي تشهده المرحلة الحالية بالتنسيقية فى ضوء الحقيقة الثابتة فى العالم وهي التغيير، حيث طبقا لرغبة الأعضاء فى تطويرأدائهم داخل التنسيقيبة تطلب الأمراطلاق استراتيجية جديدة ومنتديات لخلق مساحة أكبر من النقاش والحوار ومناقشة كثير من القضايا والانصات لكافة الاراء ووجهات النظر بدون تحفظ، إضافة إلى وجود منصات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اخباري واطلاق قناة لتنسيقية شباب الاحزاب لتناول مقالات الرأي ووجهات النظر ونكون مؤثرين فى صنع القرار واتخاذه مؤكدا ان التجربة حققت جزء ليس بالهين من النجاح.

وأوضح النائب محمد السباعي، أن التنسيقية تذاكر جيدا من خلال تناول كافة الموضوعات، مشيرا ككتلة فى الشيوخ قادرين على أن يدلو كلا بدلوه، ليس هناك حجر على وجهات النظر، إضافة إلى وجود حق أصيل فى التعبير عن الرأي وترسيخ مبدأ سياسة بمفهوم جديد تعتمد على الحوار فى المقام الأول وحرية التعبير فى المقام الثاني.

متحدث التنسيقية بـ«مجلس الشيوخ» بندوة «دوت الخليج»:الاستراتيجية الجديدة رغبة من الأعضاء من أجل تطوير الأداء..و«ليس لدينا حجر على رأى أحد»

وتطرق النائب محمد السباعى بحديثه بشأن السياسة الخارجة للدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمارس السياسة بشرف فى زمن عز فيه الشرف، مؤكدا أن السياسة الخارجية واضحة وصريحة للعيان،و تعتمد،علي دم التدخل فى الشأن الآخر داعمة للاستقرار،إضافة الي دعم كل السبل التي تهدف لتحقيق الاستقرار الداخلي وإتاحة الفرص لهذه الشعوب لتحديد مصيرها وتختار قرارها بشكل مستقل دون التدخل فى سياساتها بشكل أو بآخر.

وتابع النائب محمد السباعي أن متابعة مصر للملف الليبي وملف سد النهضة يؤكد حرص الدولة على أمنها القومي، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي فى مؤتمر باريس لدعم ليبيا هو حقيقة واضحة وتدل على الثوابت الوطنية والقومية التي نراعيها فى تناولنا للملف الخارجي وندعم الانتخابات الليبية بشكل صريح لتكتمل،مضيفا" قوة مكل جار لنا بالتاكيد قوة لنا فى المقام الأول".

أما فيما يخص قضية سد النهضة..أكد النائب محمد السباعي أن مصر طالبت فى كل المفاوضات بضرورة وجود اتفاق قانوني عادل ملزم ومستدام بين مصر ودول المنابع ، لافتا إلى فشل المفاوضات بسبب تعنت الطرف الآخر لذلك لا يوجد اتفاق الي هذه اللحظة ونحرص على أن تحقق دول المنبع التمية المنشودة ولكن دون المساس بالامن القومي لدول المصب، خاصة مصر،مطالبا ضرورة التوعية بالفجوة الكبيرة بين مواردنا المائية احتياجاتنا وحقوقنا التاريخية فى نهر النيل، مشددة على ضرورة التفريق بين الحق فى التنمية والحق فى الحياة، موضحا أن المياه حق فى الحياة وليس فى التنمية.