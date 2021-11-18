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/661924/بمشاركة-النقيب-العام--افتتاح-مؤتمر-نقابة-أطباء-الأسنان-الإقليمي-لجنوب-الصعيد-بجامعة-سوهاج
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات مؤتمر نقابة أطباء الأسنان الإقليمي لجنوب الصعيد بجامعة سوهاج، والذي ينعقد على مدار يومي الخميس والجمعة 18، 19 نوفمبر الجاري.
يأتي بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الاسنان، والنقابة الفرعية بسوهاج.
بمشاركة النقيب العام .. افتتاح مؤتمر نقابة أطباء الأسنان الإقليمي لجنوب الصعيد بجامعة سوهاج
وأكد محافظ سوهاج على أهمية عقد وحضور المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطور مستمر، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه .
وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، ونقيب أطباء سوهاج، بإهداء درعي النقابة العامة والنقابة الفرعية لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي، ودعم فعاليات المؤتمر .
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