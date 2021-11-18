/661926/موعد-مباراة-الزمالك-والإسماعيلي-والقنوات-الناقلة

يخوض الزمالك مباراة هامة وقوية أمام الإسماعيلي الجمعة، عقب الهزيمة القاسية أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما قبل فترة التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة :

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

حازم إمام

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رفضوا التعاقد مع وحيد خاليلوزيتش، مدرب المغرب الحالي، وكان هناك تصميم على خافيير أجيري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "بعد رحيل هيكتور كوبر عن منتخب مصر، كانت هناك جلسه بيني وبين وحيد خاليلوزيتش بفرنسا، وتوصلنا لإتفاق شبه نهائي بتدريب منتخب مصر خلفا لهيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني".

حازم إمام

وزاد "مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، أخبرتهم بكل الأمور وأن التعاقد يتبقى له فقط الرتوش الأخيرة، ولكنني فوجئت بإصرارهم على التعاقد مع خافيير أجيري المدرب المكسيكي وكنت أرفض التعاقد معه نهائيا".

وتابع "أعشق كرة القدم، وإذا لم أكن لاعب كرة كنت أحب أن أكون طياراً مثل شقيقي أشرف، ووالدي حاول تواجدي بالكلية الحربية ولكن إحترافي بالخارج منعني لنيل هذا الشرف".

واختتم "والدي حمادة إمام رفض حضور أول مباراة لي مع ناشئ الزمالك وكنت بعمر 18 سنة".