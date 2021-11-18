/661928/وزارة-التضامن-الاجتماعي-ترد-على-واقعة-تعدي-رئيس-وحدة-سوادة-بالشرقية-على-طفل-من-ذوى-الإعاقة

علقت وزارة التضامن الاجتماعي، على ما تم تداوله بشأن تعدى رئيس الوحدة المحلية بـ«سودة» على مواطن من ذوى الإعاقة.

دوت الخليج

وزارة التضامن الاجتماعي ترد على واقعة تعدي رئيس وحدة «سوادة» بالشرقية على طفل من ذوى الإعاقة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، فى بيان لها:" ردًا على ما أثير فى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعدى رئيس وحدة سودة الاجتماعية بإدارة فاقوس بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية على طفل من ذوي الإعاقة، أثناء أعمال توزيع وتسليم بطاقات الدعم النقدي «ميزة»، توجهت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وعضو بإدارة فاقوس لبحث الموضوع وتقصى الحقائق.

تعليق وزارة التضامن على الواقعة

وتابعت:" بعد سماع أقوال رئيس الوحدة وشهود العيان، تبين عدم صحة واقعة تعدى رئيس الوحدة على الطفل فتحى حسن رشدى، وهو أحد مستفيدي الدعم النقدي "كرامة"، فقد أثبتت التحقيقات أن الطفل كان بصحبة والده الذي جاء لاستلام بطاقة ميزة للدعم النقدي "كرامة"، وتركه والده لإحضار بعض مستلزماته وترك الطفل لحين عودته مرة أخرى، وقد انتاب الطفل حالة هياج وقام بالتعدى اللفظى والرشق بالحجارة على العاملين بالوحدة والمواطنين المتواجدين بالوحدة، وتدخل المواطنون للسيطرة على الطفل واحتواء حالة الهرج التى سادت وبدى الموقف وكأن هناك من يتعدى عليه، وقد أصيب الطفل بحالة إغماء أشبه بنوبة صرع صغري.

واستكمل: وتم الاتصال بوالده الذى حضر واعتذر عن الموقف الذي حدث، وتوجهت اللجنة لمقر منزل أسرة الطفل والتقت بوالده الذى نفى اعتداء رئيس الوحدة على نجله، وأفاد بأن ابنه يُصاب بحالة هياج أحياناَ وكانت قد انتابته هذه الحالة أثناء تغيب أبيه عنه لشراء بعض المستلزمات في غضون انتظاره لاستلام بطاقة "كرامة" الخاصة بابنه.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن اللجنة حرصت على لقاء الطفل والتأكد من أن أحداً لم يتعد عليه، وانتهى الموقف بتحرير محضر إثبات حالة في حضور ثلاثة شهود من الجيران الذين حضروا جلسة تقصي الحقاق، وتم التوقيع عليه من قبل والد الطفل وأفراد اللجنة والشهود.