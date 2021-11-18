محافظ الفيوم يبحث استعدادات استقبال «أسبوع الصعيد»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا تنسيقيا، لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أسبوع محافظات الصعيد، الذى سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشياب والرياضة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث استعدادات مديريتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، لاستقبال "أسبوع الصعيد" وتحديد المهام والأدوار المكلف بها كل قطاع للخروج بهذا الحدث بالشكل الجمالى اللائق.

وأضاف معاون المحافظ، أنه خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم بضرورة إعداد برنامج محدد لهذا الحدث يتضمن كافة الفعاليات والأنشطة التى سيشملها "أسبوع الصعيد" وتحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة، مع التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم للخروج بهذا الحدث فى أبهى صورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتولى إدارة هذا الحدث الهام، والتنسيق مع كل الجهات الشريكة، للإعداد الجيد للافتتاحات المزمع تنفيذها، والتى ستشمل مركز شباب الإسكان الاجتماعى بمدينة الفيوم الجديدة، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، لافتا إلى أن هذه الافتتاحات يصاحبها إقامة معرض للحرف اليدوية والمشغولات البيئية والتراثية، وعروض فنية لفرقتى الوتريات والفنون الشعبية بقصر ثقافة الفيوم.