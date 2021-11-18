مرصد الأزهر: القمة العالمية للأديان تعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام

ودعما لقيمتى التسامح والسلام لدورهما فى استقرار المجتمعات وازدهارها، أطلقت مبادرة «التحالف العالمى للتسامح» بالتزامن مع القمة العالمية المشتركة للأديان.
وأشار محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، خلال كلمته، إلى مبادئ وثيقة «الأخوة الإنسانية» التى وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان فى «أبو ظبى»، وأنها فتحت الأبواب لتنظيم العلاقات بين أتباع الأديان والعقائد، بما يضمن الكرامة الإنسانية ولا يقضى على الهويات، وأن العالم –حاليا- فى أمس الحاجة إلى مبادرات حقيقية وجهود صادقة لمواجهة التطرف الدينى والفكرى، الذى يهدد العلاقات بين الأمم، ويغذى نظريات الصراع.
من جانبها، قالت مارينا سيرينى، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى: إنه «فى أثناء الوباء حارب الزعماء الدينيون من أجل الدفاع عن الفئات الأكثر فقرا وضعفا، وقدم العديد من المنظمات الدينية المساعدة والخدمات الاجتماعية، حتى فى الأماكن التى لم تتمكن الدولة من الوصول إليها»، مضيفة أنه «يجب على السلطات والمؤسسات الدينية أن توحد قواها للقضاء؛ على التعصب والتمييز وأشكال الكراهية، ولا سيما بين الشباب، من خلال تعزيز التعليم الجيد والشامل».
بدوره، أكد الإمام الإيطالى يحيى بالافيتشينى، رئيس الجالية الدينية الإسلامية فى إيطاليا (COREIS) وسفير الإيسيسكو للحوار بين الحضارات، أن وثيقة «الأخوة الإنسانية» تدين بوضوح جميع أشكال القتل والعنف والكراهية والظلم الاجتماعى.
جدير بالذكر أن «القمة العالمية المشتركة للأديان» قد تزامنت مع اليوم الدولى للتسامح، الذى يوافق 16 نوفمبر من كل عام، وأنها قد انعقدت بمبادرة من وزارة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبى».
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