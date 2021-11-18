جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بتوفير سبل المعيشة للطلاب والطالبات داخل السكن الجامعى، وذلك لتهيئة البيئة التعليمية لهم للدراسة فى أجواء تساعدهم على التحصيل الدراسى الجيد، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات أبناء الجامعة على توفير المناخ التعليمى للدارسين.





جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، لاجتماع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة أوضاع تسكين طلبة وطالبات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022/2021. وأكد أعضاء مجلس الجامعة أنه تم تسكين الطلبة بجميع الأماكن الشاغرة، كما وافق المجلس على قبول الطلبات المقدمة للطالبات للسكن بالمدن الجامعية. حضر الاجتماع كل من جمال سيد أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازى مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعزة سيد، ونادية محمد، مسئولا شئون الإقامة بالجامعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الأقصر يوجه بتوفير سبل المعيشة للطلاب داخل السكن الجامعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.