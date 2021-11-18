«حياة كريمة» تعلن تقديم كل سبل الدعم اللازم لمتضررى السيول فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالى أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة، وأعلنت عن كامل تضامنها مع أهالى أسوان، وذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كل سبل الحياة الكريمة لأهالينا فى كل ربوع الجمهورية والوقوف بجانبهم فى وقت الأزمات.





وتوجهت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع على أهالى أسوان.

كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديا وذلك فى صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة على تقديم التعويضات العينية لمتضررى السيول، كما ستطلق المؤسسة عدد من القوافل الغذائية والطبيه لأهالى المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والمواد الغذائية والبطاطين، وغيرها من المواد اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا فى جميع محافظات مصر.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضررى السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة فى مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتى ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى وقت الأزمات لتوفير سبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنه للمواطنين.