صور.. الكشف على 195 طفلا ضمن قافلة «حياة كريمة» بزفتى فى الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن تنظيم القوافل الطبية يأتى ضمن الجهود المشتركة التى تنفذها الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية كفر حانوت بحرى مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة ثروت الخيرية، وجمعية قلوب أصحاء، للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

وقال المحافظ فى تصريح اليوم الخميس إنه تم خلال القافلة الكشف على 195 طفلا، وتم رصد 5 حالات روماتيزم بالقلب وحالتى عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وأوضح أنه تم على هامش القافلة عقد ندوة لتوعية الأهالى بطرق الوقاية من أمراض القلب خصوصا وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب، وذلك بحضور الدكتورة زينب سامى منسقة مؤسسة "حياة كريمة" بالغربية.