شعراوى للمضارين بأسوان: توجيهات الرئيس «كل حاجة ترجع زى ما كانت وأحسن»

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائبة المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

وحرص اللواء محمود شعراوى، خلال تفقده عدد من المنازل التى تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية عَلِى نقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى الأسر والأهالى المتضررة قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من فخامة الرئيس السيسى إن كل حاجة هترجع زى ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِى تعويض كل الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التى تحتاج تعويضات".

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال لقاءاته مع الأهالى: البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعنينا فيكم فى كل طلباتكم.

كما وجه اللواء محمود شعراوى بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لاعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الأهالى فى المناطق التى تضررت بسبب السيول وإرسال حصر للوزارة بأى مطالب جديدة للمواطنين.



كما أشار أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها فى المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة.

وحرص وزير التنمية المحلية، عَلِى الاطمئنان على تقديم الخدمات المختلفة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى منازلهم التى تعرضت للانهيار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.

وتفقد الوزير والمحافظ عدد من المنازل التى تضررت و الجارى إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعى الحجر والبسطامى الفوقانى وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التى تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المعيشى والاجتماعى لهم، وهو الذى يتوازى مع استكمال لجان الحصر للمنازل التى شهدت الانهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية وبعيداً عن أى تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أى مجاملات، ولاسيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهالى كل منطقة أو قرية تابعة لهم.

كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم.

ومن جانبهم تقدم الأهالى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه عَلِى متابعة تداعيات السيول عَلِى أهالى القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفى مدبولى بالاستجابة لجميع مطالب الأسر التى تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التى انهارت، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل عَلِى سرعة حلها.

وعقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقة أشرف عطية، بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقى والتى تضم 504 وحدة تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقاً رغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التى تعرضت للإنهيار الجزئى أو الكلى.

كما اطمأن الوزير والمحافظ على توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين فى تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وأنابيب البوتاجاز والتى تتعاون فى توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.