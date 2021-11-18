قومى المرأة والعدل ينظمان تدريبا تفاعليا لقاضيات «الاستئناف والابتدائية»

جدة - نرمين السيد - افتتح التدريب المستشار سناء سيد أحمد خليل رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بمشاركة كل من الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ونهى مرسى مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة بالمجلس، والدكتور شريف صلاح الدين استشارى التدريب والتطوير، والمستشار هانى جورجى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة.

ورحب المستشار سناء خليل، فى بداية اللقاء، بالقاضيات فى التدريب التفاعلى الثانى، موجها التحية للمجلس لجهوده فى تنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيدا بما تتمتع به القاضيات المصريات من كفاءة وجدارة، قائلا: "ما زال أمامهن المزيد لتحقيقه وتقديمه للوطن".

من جانبها، أشادت القاضية أمل عمار بدعم وزير العدل، وحرص الوزارة على دعم وإطلاع القضاه والقاضيات على كل ما هو جديد، موضحة أن الهدف من هذا التدريب التفاعلى هو تعزيز مبادئ المساواة والتمكين للمرأة وفقا لقرار وزير العدل رقم 3187.

واستعرضت القاضية أمل عمار الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمعنية بالمرأة، مشيرة إلى أن العصر الذى تعيشه فى المرأة فى الوقت الحالى هو العصر الذهبى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للمرأة، حيث حصلت المرأة على العديد من الحقوق التى كافحت من أجل الحصول عليها لعقود طويلة.

وأوضحت أن المرأة المصرية نجحت ولأول مرة بعد 72 عاما من الكفاح المتواصل فى أن يتم تعينها فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

بدورها، أعربت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس عن سعادتها بوجودها فى هذا التدريب التفاعلى للقاضيات، موضحة أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض لأشكال متعددة من العنف، مطالبة بتوفير أكبر قدر من الحماية للمرأة ذات الإعاقة.

وأشارت الدكتورة هبة إلى جهود المجلس القومى للمرأة فى دعم المرأة ذات الإعاقة فى مختلف المحافظات، والتعرف بصورة فعلية على وضعهن وأهم العقبات التى تواجههن فى المجتمع؛ لمساعدتهن وتذليل كافة العقبات أمامهن.

وأضافت أنه يوجد مليار شخص من ذوى الإعاقة فى العالم، وأن فى مصر وفقا لتعداد 2017 يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص من تلك الفئة، موضحة أن التكافؤ بين الشخص ذوى الإعاقة والشخص العادى تتمثل فى توفير نفس فرص التعليم والعمل وفى كافة جوانب الحياة.

وتحدثت شيماء نعيم مدير عام إدارة بالمجلس القومى للمرأة، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى تضمن أربعة محاور رئيسة هى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والحماية متقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مشيرة أيضا إلى أبرز الإنجازات التى تحققت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية فى عام 2017.

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة هو الألية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات، ودعم تمكين المرأة فى كافة المجالات.

واستعرضت نهى مرسى مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس القومى للمرأة، نظام الإحالة الوطنى للخدمات الأساسى، المقدمة للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف، موضحة أن نظام الإحالة يتضمن 4 قطاعات لضمان وصول الخدمات للمرأة "المعنفة" على أكمل وجه، وتشمل قطاع العدالة وقطاع المجلس القومى للمرأة، والقطاع الصحى، والقطاع الاجتماعى.