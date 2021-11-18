التضامن: تعدى رئيس وحدة بالشرقية على طفل من ذوى الإعاقة عار من الصحة

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التضامن الاجتماعى صحة ما أثير على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى رئيس وحدة (سودة) الاجتماعية بإدارة فاقوس بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، على طفل من ذوى الإعاقة، أثناء أعمال توزيع وتسليم بطاقات الدعم النقدى (ميزة).





وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، ردًا على ما أثير فى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن الواقعة- إنه تم توجيه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وعضو بإدارة فاقوس؛ لبحث الموضوع وتقصى الحقائق.

وأضافت: "بعد سماع أقوال رئيس الوحدة وشهود العيان، تبين عدم صحة واقعة تعدى رئيس الوحدة على الطفل فتحى حسن رشدى، وهو أحد مستفيدى الدعم النقدى "كرامة"، فقد أثبتت التحقيقات أن الطفل كان بصحبة والده الذى جاء لاستلام بطاقة (ميزة) للدعم النقدى "كرامة"، وتركه والده لإحضار بعض مستلزماته وترك الطفل لحين عودته مرة أخرى، وقد انتاب الطفل حالة هياج وقام بالتعدى اللفظى والرشق بالحجارة على العاملين بالوحدة والمواطنين المتواجدين بالوحدة، وتدخل المواطنون للسيطرة على الطفل واحتواء حالة الهرج التى سادت وبدى الموقف وكأن هناك من يتعدى عليه، وقد أصيب الطفل بحالة إغماء أشبه بنوبة صرع صغرى".

وأشارت إلى أنه تم الاتصال بوالده الذى حضر واعتذر عن الموقف الذى حدث، وتوجهت اللجنة لمقر منزل أسرة الطفل والتقت بوالده، الذى نفى اعتداء رئيس الوحدة على نجله، وأفاد بأن ابنه يُصاب بحالة هياج أحياناَ وكانت قد انتابته هذه الحالة أثناء تغيب أبيه عنه لشراء بعض المستلزمات فى غضون انتظاره لاستلام بطاقة "كرامة" الخاصة بابنه.

كما حرصت اللجنة على لقاء الطفل والتأكد منه أن أحداً لم يتعد عليه، وانتهى الموقف بتحرير محضر إثبات حالة فى حضور ثلاثة شهود من الجيران الذين حضروا جلسة تقصى الحقاق، وتم التوقيع عليه من قبل والد الطفل وأفراد اللجنة والشهود.