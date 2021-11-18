صور.. قداس العيد التاسع لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثانى

جدة - نرمين السيد - احتضنت كنيسة التجلى، بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، صباح اليوم، قداس العيد التاسع لجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى على الكرسى الرسولى للقديس مرقس كاروز الديار المصرية.





وتولى قداسة البابا خدمة القداس، وسط أجواء روحية فَرِحة، وشاركه 96 من الآباء المطارنة والأساقفة، ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، أعضاء المجمع المقدس، المشاركين فى السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى تُجرَى فعالياته، حاليًا، فى مركز لوجوس، تحت عنوان "الناظر من أعلى" وبشعار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية" حيث تتضمن موضوعاته عددًا من القضايا الخاصة بتطوير العمل الكنسى، بمشاركة فريق المعهد القبطى للتدبير الكنسى (COPTICAD).

وتم تجليس الأنبا تواضروس الأسقف العام على الكرسى البطريركى يوم الأحد 18 نوفمبر من عام 2012 ليصبح البابا تواضروس الثانى، البطريرك الثامن عشر بعد المئة فى سلسلة باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى تمتد لما يقارب 2000 سنة، منذ كرازة القديس مرقس (أحد رسل السيد المسيح) فى مصر.

ويقود قداسته، منذ تنصيبه، الكنيسة نحو تطوير أدوات وآليات العمل الرعوى والتعليمى والإدارى وفقًا للفكر المؤسسى، بما يتناسب مع متغيرات العصر، ليجد أبناء الكنيسة فى كنيستهم الكيان القادر على احتضانهم وتفهم احتياجاتهم، ولتستطيع هى بذلك أن تغذيهم الغذاء الروحى والإيمانى المطلوب.