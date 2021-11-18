القوى العاملة : بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة من الأحد المقبل...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والذي يستمر 5 أيام من الأحد 21 وحتى الخميس 25 نوفمبر الجاري، من الساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المديرية ، شارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأحد والاثنين 28 و 29 نوفمبر الجاري .
وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام هي : المطبخ ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .
ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة .
وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم .
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