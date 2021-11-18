زيارة تاريخية.. الأمير تشارلز والأميرة كاميلا يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمان من عمان فى زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولى العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية فى العالم.
واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة، حيث تم استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.
وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، إضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.
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